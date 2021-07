Omicidio Ilenia Fabbri: la figlia cambia idea sul ruolo del padre e si costituisce parte civile (Di lunedì 26 luglio 2021) Arianna Nanni, figlia di Ilenia Fabbri, si costituirà parte civile nel processo contro il padre, Claudio Nanni accusato di essere il mandante del delitto e anche contro Pierluigi Barbieri, esecutore materiale reo confesso dell’Omicidio. Ilenia Fabbri, 46 anni, è stata uccisa il 6 febbraio all’interno del suo appartamento a Faenza. La 21enne aveva difeso il padre fin dal primo momento, mentre ora avrebbe cambiato idea. La decisione della figlia di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Arianna Nanni,di, si costituirànel processo contro il, Claudio Nanni accusato di essere il mandante del delitto e anche contro Pierluigi Barbieri, esecutore materiale reo confesso dell’, 46 anni, è stata uccisa il 6 febbraio all’interno del suo appartamento a Faenza. La 21enne aveva difeso ilfin dal primo momento, mentre ora avrebbeto. La decisione delladi ...

Advertising

Italia_Notizie : Omicidio di Faenza, la figlia di Ilenia Fabbri non difende più il padre femminicida: «È prevalsa la ragione» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Faenza, la figlia di Ilenia Fabbri non difende più il padre accusato di femminicidio - RassegnaZampa : Omicidio di #Faenza, la figlia di Ilenia Fabbri non difende più il padre femminicida: «È prevalsa la ragione» - AvvMennillo : Faenza, la figlia di Ilenia Fabbri non difende più il padre accusato di femminicidio - AvvMennillo : Ilenia Fabbri, la figlia non difende più il padre: «Prevalsa la ragione» -