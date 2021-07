Natascia e Alessio, chi è la coppia di Temptation Island 2021: le lacrime di lui (Di lunedì 26 luglio 2021) Natascia e Alessio, chi è la coppia di Temptation Island 2021? Età, da quanto tempo stanno insieme e perchè partecipano al programma. Natascia e Alessio sono la quinta coppia di Temptation Island 2021. La prima puntata del programma dell’amore, condotto da Filippo Bisciglia, sarà trasmessa mercoledì 30 giugno, in prima serata su canale 5. Tra L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 26 luglio 2021), chi è ladi? Età, da quanto tempo stanno insieme e perchè partecipano al programma.sono la quintadi. La prima puntata del programma dell’amore, condotto da Filippo Bisciglia, sarà trasmessa mercoledì 30 giugno, in prima serata su canale 5. Tra L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

zazoomblog : Natascia di Temptation Island 2021: chi è età cognome lavoro Instagram e fidanzato Alessio - #Natascia #Temptation… - Andrea90724522 : RT @TemptationITA: Natascia e Alessio: li abbiamo lasciati così… Come finirà il loro viaggio nei sentimenti? Vi aspettiamo questa sera in p… - benjamn_boliche : RT @TemptationITA: Natascia e Alessio: li abbiamo lasciati così… Come finirà il loro viaggio nei sentimenti? Vi aspettiamo questa sera in p… - TemptationITA : Natascia e Alessio: li abbiamo lasciati così… Come finirà il loro viaggio nei sentimenti? Vi aspettiamo questa sera… - infoitcultura : Temptation Island, Alessio fuori di sé: ecco cosa ha fatto Natascia! (VIDEO) -