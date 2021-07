Marina Militare | Amerigo Vespucci | 20 i positivi al Covid-19 dell’equipaggio

(Di lunedì 26 luglio 2021) Larende noto che 20 membridell’sono risultatial19 a seguito di un controllo effettuato tramite test antigenici di routine. Il personale in questione è asintomatico o paucisintomatico. Si sottolinea anche che l’attenzione verso le misure anti-contagio sono rigorose. Nella nota trasmessa dalla, in proposito, si legge: “Sono state dottate tutte le misure cautelative a tutela della salute del personale. Prevedendo una sosta nel porto della Spezia dove si attuerà un protocollo ...

Fa scalpore il caso della Nave scuola della, Amerigo Vespucci, costretta a rientrare nel porto della Spezia dopo un focolaio a bordo, con 20 positivi tra l'equipaggio di circa 360 ...Sette squadre del Comando dellastanno assistendo la popolazione colpita dalle alluvioni. Le precipitazioni hanno provocato smottamenti, frane, (la più grave nel villaggio di Taliye, ...Sono salite a 251 le vittime delle forti piogge monsoniche che si sono abbattute nei giorni scorsi sulle coste e sulle regioni occidentali dell'India. Lo hanno riferito le autorità del paese. (ANSA) ...I positivi resteranno in isolamento per 10 giorni in apposite strutture, seguiranno "nuovi controlli su tutti i membri dell'equipaggio e la completa sanificazione dell'unità" ...