LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | argento e bronzo dal nuoto | Simone Alessio spera nel ripescaggio

(Di lunedì 26 luglio 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delledi2021. Giorno 3, ma in Giappone si è già alla sesta giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 21 titoli in palio. Spiccano scherma, tiro a volo, tiro con l’arco, judo, taekwondo, ginnastica artistica, canoa slalom, mountain bike, tuffi, skateboard,, tennistavolo, triathlon e sollevamento pesi. OA Sport vi propone latestuale integrale delledi ...

Advertising

SkySport : #Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: Zanni bronzo nel sollevamento pesi -67kg #SkySport #Tokyo2020… - Eurosport_IT : Da Nicolò Martinenghi ad Andrea Garozzo: gli Azzurri a caccia di una medaglia nel Day 3 di Tokyo 2020! ????… - fanpage : Paola Enogu portabandiera olimpica durante #OpeningCeremony a rappresenta l'Europa. Un'emozione enorme ??… - infoitsport : Risultati basket/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: c'è la Spagna (lunedì 26 luglio) - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Tra poco sul ring Irma Testa contro Michaela Walsh, dopo Vorontsova altro ostacolo complesso per l'a… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olimpiadi

Sky Sport

Risultati pallanuoto/Tokyo 2020, diretta: al via il secondo turno!IN TV, GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO Come abbiamo accennato prima, sarà complicato seguire in tv le ...Risultati Tiro Arco - Tiro a segno/Tokyo 2020 diretta: Bacosi per l'oro Solo ieri sono state aggiunte nel medagliereTokyo 2020 ben altre tre medaglie tutte di bronzo e ...La diretta testuale e live della terza giornata della scherma maschile a Tokyo 2020: di scena il fioretto, con Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Alessio Foconi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre maschile di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo 2021. All'Ariake Gymnastics Centre de ...