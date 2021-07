"La messa voluta da Papa Francesco è un caffè decaffeinato". Intervista a Michel Onfray (Di lunedì 26 luglio 2021) "Se qualche decreto insensato ordinasse la distruzione totale o parziale di basiliche o cattedrali, allora sarebbero ovviamente i colti – qualunque siano le loro convinzioni personali – che si alzerebbero con orrore a opporsi a tale possibilità. Ora il fatto è che basiliche e cattedrali furono costruite per celebrare un rito che, fino a pochi mesi fa, costituiva una tradizione viva. Ci riferiamo alla messa cattolica romana. Eppure, secondo le ultime informazioni da Roma, c’è un piano per cancellare quella messa entro la fine dell’anno”. Due appelli appelli firmati da Graham Greene, Robert Graves, Iris Murdoch, Jorge Luis Borges, Julien Green, Henri ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 luglio 2021) "Se qualche decreto insensato ordinasse la distruzione totale o parziale di basiliche o cattedrali, allora sarebbero ovviamente i colti – qualunque siano le loro convinzioni personali – che si alzerebbero con orrore a opporsi a tale possibilità. Ora il fatto è che basiliche e cattedrali furono costruite per celebrare un rito che, fino a pochi mesi fa, costituiva una tradizione viva. Ci riferiamo allacattolica romana. Eppure, secondo le ultime informazioni da Roma, c’è un piano per cancellare quellaentro la fine dell’anno”. Due appelli appelli firmati da Graham Greene, Robert Graves, Iris Murdoch, Jorge Luis Borges, Julien Green, Henri ...

