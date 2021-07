Incendi Sardegna, sindaco Santulussurgiu: “Il fuoco ci ha bruciato anche l’anima” (Di lunedì 26 luglio 2021) “Stiamo combattendo. Viviamo sovrastati dal rumore degli elicotteri, sordo ma rassicurante, perché qui continuano i focolai e preoccupano ancora le condizioni meteorologiche, le temperature sono elevatissime. Resistiamo, ma il paese è sotto choc, lo scenario che hanno visto è stato peggio di qualsiasi film sull’Apocalisse”. C’è molta amarezza, un filo di tensione, ma nessuna rassegnazione nel racconto all’Adnkronos di Diego Loi, sindaco di Santulussurgiu, uno dei paesi più colpiti dall’immenso rogo che ha devastato la Sardegna nella regione del Montiferru, un incubo che non sembra voler finire. Oltre 20mila ettari di territorio andati in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) “Stiamo combattendo. Viviamo sovrastati dal rumore degli elicotteri, sordo ma rassicurante, perché qui continuano i focolai e preoccupano ancora le condizioni meteorologiche, le temperature sono elevatissime. Resistiamo, ma il paese è sotto choc, lo scenario che hanno visto è stato peggio di qualsiasi film sull’Apocalisse”. C’è molta amarezza, un filo di tensione, ma nessuna rassegnazione nel racconto all’Adnkronos di Diego Loi,di, uno dei paesi più colpiti dall’immenso rogo che ha devastato lanella regione del Montiferru, un incubo che non sembra voler finire. Oltre 20mila ettari di territorio andati in ...

