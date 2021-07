Il ‘Tiraggiro’ di Insigne è riconosciuto dalla Treccani

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 luglio 2021) In origine era il ‘Tiro alla Del Piero’. Oggi è all’unanimità il, con la complicità di Lorenzoche contro il Belgio ha sfoggiato una delle perle più belle degli ultimi anni di Nazionale. E la vittoria all’Europeo ha fatto il resto. Di fatto il termine sbarca sul vocabolario della ‘’ che riconosce il vocabolo come “il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare”. Come precisa la, si tratta di un “adattamento del napoletano parlato tir a ggir”. SportFace.