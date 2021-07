I suoi manager non volevano, ma Andie MacDowell ha insistito per mostrare i suoi capelli grigi (Di lunedì 26 luglio 2021) Che Andie MacDowell fosse una donna tosta e indipendente lo avevamo capito già da un po’. Ambassador di L’Oréal Paris da lungo tempo, l’attrice americana, 63 anni, tre figli e due matrimoni, non si è mai fatta problemi a mostrarsi in versione no makeup, con rughe e naturali segni del tempo in evidenza. Poi, in tempi di lockdown, ha riflettuto su un tema che la tormentava da un po’: perché continuare a tingersi i capelli? Per una come lei, fan della bellezza autentica, si trattava di un evidente controsenso. Detto fatto, Andie MacDowell ha esposto la sua decisione ai suoi manager (le attrici di Hollywood come lei sono tenute a questo tipo di confronti): capelli grigi, au naturel. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 luglio 2021) Che Andie MacDowell fosse una donna tosta e indipendente lo avevamo capito già da un po’. Ambassador di L’Oréal Paris da lungo tempo, l’attrice americana, 63 anni, tre figli e due matrimoni, non si è mai fatta problemi a mostrarsi in versione no makeup, con rughe e naturali segni del tempo in evidenza. Poi, in tempi di lockdown, ha riflettuto su un tema che la tormentava da un po’: perché continuare a tingersi i capelli? Per una come lei, fan della bellezza autentica, si trattava di un evidente controsenso. Detto fatto, Andie MacDowell ha esposto la sua decisione ai suoi manager (le attrici di Hollywood come lei sono tenute a questo tipo di confronti): capelli grigi, au naturel.

