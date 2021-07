Elena Ferrante, Annie Ernaux: continua la stagione degli adattamenti (Di martedì 27 luglio 2021) Come è stato per Cannes, anche a Venezia si conferma il richiamo irresistibile, e di nuova specie, per gli adattamenti cinematografici di libri (possibilmente di successo). Questa volta il rimando letterario è soprattutto a due autrici che da anni sono in vetta alle classifiche di gradimento del pubblico e dei media: la scrittrice francese Annie Ernaux (edita in Italia da L’orma) e la ormai sempre meno misteriosa italiana Elena Ferrante, firma della tetralogia L’amica geniale (in Italia da E/O). SE … continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 27 luglio 2021) Come è stato per Cannes, anche a Venezia si conferma il richiamo irresistibile, e di nuova specie, per glicinematografici di libri (possibilmente di successo). Questa volta il rimando letterario è soprattutto a due autrici che da anni sono in vetta alle classifiche di gradimento del pubblico e dei media: la scrittrice francese(edita in Italia da L’orma) e la ormai sempre meno misteriosa italiana, firma della tetralogia L’amica geniale (in Italia da E/O). SE …L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MarioManca : «The Lost Daughter», primo film alla regia dell'attrice Maggie Gyllenhaal (giurata di Cannes di quest'anno), con Ol… - pensavomejo : RT @EdizioniEO: “The Lost Daughter” di Maggie Gyllenhaal, tratto dal romanzo di Elena Ferrante, sarà in concorso al Festival di Venezia. - michelefaggi : RT @indieeye: The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal, in concorso a Venezia 78 --> The Lost Daughter, l'esordio alla regia di Maggie Gyllen… - pristina_nomine : RT @youjustdid: elena ferrante mentre scriveva i libri dell’amica geniale - spebchia : RT @youjustdid: elena ferrante mentre scriveva i libri dell’amica geniale -