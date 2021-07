Covid, il bollettino di oggi lunedì 26 luglio: 3.117 nuovi contagi e 22 vittime. Aumenta il tasso di positività (Di lunedì 26 luglio 2021) Italia, il bollettino di oggi lunedì 26 luglio 2021 : sono 3.117 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.743. Sono ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021) Italia, ildi262021 : sono 3.117 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.743. Sono ...

Advertising

SkyTG24 : In merito alle proteste scoppiate in seguito all'introduzione del #GreenPass obbligatorio per incentivare le vaccin… - borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - repubblica : ?? Covid, il bollettino di oggi: 3.117 nuovi casi e 22 morti. Tasso di positivita' sale al 3.5% - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino della Campania: 115 positivi su meno di 2mila tamponi - NewSicilia : +++ #BOLLETTINO #COVID #ITALIA +++ La situazione pandemica nel nostro Paese #Newsicilia -