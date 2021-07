Coni | favola Chievo è finita Si salva solo la Paganese fuori gli altri 4 di C

(Di lunedì 26 luglio 2021) Soltanto lasi. Salutano la C: Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese, ecco le possibili riammissioni

Definito come unaitaliana, come la ribalta dei sogni, oggi ha abbassato la saracinesca. Il, infatti, ha ribadito quanto la Covisoc e la Figc avevano già stabilito nei primi due gradi di ...Commenta per primo Ora è definitivo, lachiamata Chievo Verona è giunta al capolinea. Il verdetto ufficiale è quello del Collegio di Garanzia del, ultimo grado a cui i gialloblù avevano provato ad appigliarsi, tramite un ...Il Collegio di Garanzia del CONI ha ribadito l’esclusione del #Chievo dalla #SerieB. Finisce la favola clivense dopo oltre 30 anni. Al loro.Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha deciso: il Chievo è escluso dalla Serie B. Al termine dell’udienza dibattimentale ...