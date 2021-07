Army of Thieves | ecco il trailer del prequel di ' Army of the Dead'

(Di lunedì 26 luglio 2021) Prima di scassinare casseforti in una Las Vegas infestata da zombi, l'abile Ludwig Dieter si è fatto una reputazione aprendo forzieri in giro per l'Europa: possiamo vederlo in azione grazie al teaser ...

Ultime Notizie dalla rete : Army Thieves

... l'abile Ludwig Dieter si è fatto una reputazione aprendo forzieri in giro per l'Europa: possiamo vederlo in azione grazie al teaser trailer di 'of' , film prequel di 'of the Dead', ...Netflix ha diffuso in rete il teaser trailer italiano diof, il prequel diof the Dead diretto da Matthias Schweighöfer , già attore del film originale di Zack Snyder (il quale figura come produttore assieme a Deborah Snyder).Quali casseforti ha rapinato Dieter prima di affrontare zombi? Lo scopriremo grazie al film Netflix che uscirà nell'autunno 2021 ...Netflix ha diffuso in rete il teaser trailer italiano di Army of Thieves, prequel del film di Zack Snyder Army of the Dead ...