Test – dimmi come indossi la borsa e ti dirò chi sei

(Di domenica 25 luglio 2021) Nell’immagine sono rappresentati vari modi di portare lao lo zaino, scegli il modo che più si avvicina alla tua abitudine e dopo leggi il significato. 1) Dietro la schiena. Le persone che indossano lain questo modo, sono molto amichevoli, oneste, semplici e con le proprie opinioni. Capita che diventino un po’ troppo egocentrici perché mettono in primo piano i propri bisogni dimenticando gli altri. Sono istintivi e la maggior parte delle volte non pensano alle conseguenze delle loro azioni, si convincono che una parola o un atteggiamento possa non portare alcuna sofferenza alle altre persone. 2) In mano Le persone che tendono a ...