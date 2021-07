Roma: cinquina al Debrecen, in gol anche Zaniolo (Di domenica 25 luglio 2021) La Roma vince al Benito Stirpe di Frosinone contro il Debrecen per 5 - 2 dopo essere passata in svantaggio grazie alla rete di Barany. Poi, in gol per i giallorossi Borja Mayoral, Pellegrini, Zaniolo ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) Lavince al Benito Stirpe di Frosinone contro ilper 5 - 2 dopo essere passata in svantaggio grazie alla rete di Barany. Poi, in gol per i giallorossi Borja Mayoral, Pellegrini,...

