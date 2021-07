Olimpiadi | sollevamento pesi | Zanni bronzo nei 67 kg

(Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. – (Adnkronos) – Mirkoè medaglia dinel, categoria 67 kg, ai Giochi di Tokyo. L’azzurro alza complessivamente 322 kg, nuovo record italiano. A vincere il cinese Chen (332 kg), davanti al colombiano Mosquera Lozano (331 kg). Quella diè la quinta medaglia per l’Italia in questa edizione dei Giochi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

I risultati e gli italiani in gara di domenica 25 luglio. Seconda giornata ufficiale delledi Tokyo 2020, si parte a mezzanotte col primo turno di surf maschile e femminile. Sarà ...In questa domenica per i risultati delleTokyo 2020 spazio anche per il basket 3 3 con la ... sempre per il primo turno e i preliminari delpesi: solo alle 5.00 italiane spazio ...Nella seconda giornata delle Olimpiadi giapponesi la squadra italiana porta a casa ... nella prova in linea del ciclismo su strada e all’inaspettato Mirko Zanni nel sollevamento pesi -67kg. Ma sono ...Mirko Zanni conquista il bronzo nel sollevamento pesi a Tokyo 2020. Il friulano, alla sua prima edizione dei Giochi Olimpici, sale sul podio nella categoria 67 Kg.