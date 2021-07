M5S | Renzi | ' Conte a pranzo con Grillo? Meno male che con Biden va Draghi'

(Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “con? Bene, l'importante è che aconvada. Chi rimane come leader europeo ora che la Merkel e Macron sono in difficoltà e che la Brexit ci ha separato dagli inglesi? Mariopuò davvero essere il nuovo leader europeo”. Lo ha detto Matteopresentando il suo ultimo libro “Controcorrente” a Gallipoli.

... così il leader di Italia Viva, Matteo, che in un'intervista a La Nazione torna a criticare l'allenza tra Pd e, accusando i grillini di "bordate e tentativi continui di sabotaggio" del ...invece riteneva che quell'esperienza fosse conclusa ". Il Centrosinistra però ad oggi non può fare a meno di Conte e del, sostiene Zingaretti, anche se Draghi sta facendo benissimo alla ...Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Conte a pranzo con Grillo? Bene, l’importante è che a pranzo con Biden vada Draghi. Chi rimane come leader europeo ora che la Merkel e Macron sono in difficoltà e che la B ...Il M5S? “Sono il nuovo attak: dove si siedono si incollano. Oggi mi chiedevano se sono preoccupato che Conte tolga la fiducia al governo. Ma Di Maio quando mai si schioda? La prima volta che sono anda ...