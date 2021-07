L'infortunio di Demme scopre la mediana: due piste di mercato per sostituirlo (Di domenica 25 luglio 2021) L'infortunio di Diego Demme apre ancor di più una voragine nella mediana dei partenopei, lasciata già scoperta da Tiémoué Bakayoko dopo il ritorno in maglia blues alla scadenza naturale del prestito. L'infortunio del tedesco è stato un fulmine a ciel sereno per gli azzurri che ora si preparano a sondare il terreno per sostituire il giocatore che nella migliore delle ipotesi dovrebbe tornare in campo a fine settembre o inizio ottobre. Un rinforzo era già necessario per la mediana dopo l'addio del centrocampista francese, ora è più che una priorità. Due i nomi sondati finora: Koopmeiners dell'AZ e ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 25 luglio 2021) L'di Diegoapre ancor di più una voragine nelladei partenopei, lasciata già scoperta da Tiémoué Bakayoko dopo il ritorno in maglia blues alla scadenza naturale del prestito. L'del tedesco è stato un fulmine a ciel sereno per gli azzurri che ora si preparano a sondare il terreno per sostituire il giocatore che nella migliore delle ipotesi dovrebbe tornare in campo a fine settembre o inizio ottobre. Un rinforzo era già necessario per ladopo l'addio del centrocampista francese, ora è più che una priorità. Due i nomi sondati finora: Koopmeiners dell'AZ e ...

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “Abbiamo fatto una buona partita. Sono molto contento dell’atteggiamento dello squadra. L’unica nota n… - DiMarzio : Gli aggiornamenti sull'infortunio di Demme: il nuovo comunicato del #Napoli - giovanni__21103 : RT @TolliVincenzo: 'Godo per l'infortunio di #Demme , accussí o pappone se m'par a campà!' Lo hanno scritto davvero Tifosi del #Napoli 2… - sportli26181512 : Napoli, infortunio Demme: Spalletti non l'ha presa bene, la reazione negli spogliatoi con gli avversari: L'amichevo… - AzzurroTime : Napoli-Pro Vercelli 1-0, gol di Osimhen, infortunio per Demme - -