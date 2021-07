Italia viva contro Letta. Contestata candidatura a Siena. Renzi: "Pd è contro Draghi" (Di domenica 25 luglio 2021) Il nome di Enrico Letta come candidato alle suppletive di Siena continua a dividere Pd e Italia viva. Il partito di Renzi non ha ancora preso una decisione definitiva sull’eventuale appoggio, ma più passa il tempo e più sembra difficile trovare un accordo tra le parti: “Se ieri era difficile un accordo, oggi è improbabile” commenta il capogruppo in Consiglio regionale di Italia viva Stefano Scaramelli, “se sono disponibili a ritirare il nome di Letta io personalmente non avrei problemi a scegliere un candidato insieme al Pd. Poi può anche non essere del ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 luglio 2021) Il nome di Enricocome candidato alle suppletive dicontinua a dividere Pd e. Il partito dinon ha ancora preso una decisione definitiva sull’eventuale appoggio, ma più passa il tempo e più sembra difficile trovare un accordo tra le parti: “Se ieri era difficile un accordo, oggi è improbabile” commenta il capogruppo in Consiglio regionale diStefano Scaramelli, “se sono disponibili a ritirare il nome diio personalmente non avrei problemi a scegliere un candidato insieme al Pd. Poi può anche non essere del ...

