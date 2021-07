Giustizia: Giacomoni (Fi), 'bene fiducia, è momento di fare buona riforma' (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "In questa fase di ripartenza, decisive saranno le 3 riforme strutturali che affronteremo nel breve termine: riforma fiscale, riforma della burocrazia, riforma della Giustizia. Su ognuna sventola la bandiera di Forza Italia come garanzia per gli interessi del Paese e dei cittadini. Quella per una Giustizia Giusta è una battaglia che Forza Italia e Il Presidente Berlusconi portano avanti da più di 25 anni. bene ha fatto il Governo a mettere la fiducia". Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "In questa fase di ripartenza, decisive saranno le 3 riforme strutturali che affronteremo nel breve termine:fiscale,della burocrazia,della. Su ognuna sventola la bandiera di Forza Italia come garanzia per gli interessi del Paese e dei cittadini. Quella per unaGiusta è una battaglia che Forza Italia e Il Presidente Berlusconi portano avanti da più di 25 anni.ha fatto il Governo a mettere la". Così il deputato di Forza Italia, Sestino, membro del Coordinamento ...

