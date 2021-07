Giorgetti | i chip e la sovranità europea da conquistare Scrive Bassan

Leggi su formiche

(Di domenica 25 luglio 2021) Il ministro dello Sviluppo economico Giancarloha sollevato – primo in Italia – un tema su cui si discute in Francia da tempo con meno pudore: latecnologicache, in una realtà sempre più digitale, finisce per sovrapporsi pericolosamente a quella geopolitica, senza coincidere però del tutto con questa. Superata ormai dai fatti (tra poco, dalla storia) la superstizione dellenazionali, su entrambi i fronti – geopolitico e di mercato – il tema è europeo, e così va affrontato. In un libro del 2019 (“Potere dell’algoritmo e resistenza dei mercati in Italia. La...