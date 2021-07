Covid, Figliuolo: 'Entro fine luglio vaccinato il 60% degli over 12' (Di domenica 25 luglio 2021) 'È una bella Italia, quando fa squadra vince. Mi fa piacere aver ideato un piano e portato a compimento giorno per giorno, messo in sicurezza gli over 80, il 91% vaccinati completamente, essere al 55% ... Leggi su leggo (Di domenica 25 luglio 2021) 'È una bella Italia, quando fa squadra vince. Mi fa piacere aver ideato un piano e portato a compimento giorno per giorno, messo in sicurezza gli80, il 91% vaccinati completamente, essere al 55% ...

Advertising

fattoquotidiano : Bandi Covid, è Fca il primo fornitore di Figliuolo. Nella lista anche Luxottica e Versalis (Eni). Al via la spendin… - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - occhio_notizie : 'Se vogliamo bloccare le mutazioni, come la variante Delta, bisogna avere quante più persone possibili vaccinate e… - PisaCinzia : RT @CorriereUmbria: Covid, Figliuolo: 'Boom prenotazioni vaccini, da +15% a +200%' #Covid #vaccino - blogLinkes : Covid, Figliolo: 'Vicini al traguardo del 60% dei vaccinati'. Casi tra i non immunizzati -