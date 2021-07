Calciomercato Roma, Azmoun ma non solo: per l’attacco spunta un protagonista di Euro 2020 (Di domenica 25 luglio 2021) Calciomercato Roma: Mourinho chiede un numero 9, nel mirino Azmoun e Yaremchuk José Mourinho chiede rinforzi in attacco e la Roma proverà ad accontentarlo. Il sogno è chiamato Mauro Icardi, ma i giallorossi lavorano anche su obiettivi più concreti. Su tutti piace Azmoun su cui però ci sarebbe il Bayer Leverkusen in netto vantaggio. Per questo motivo, come riportato da Il Messaggero, la Roma avrebbe messo nel mirino Yaremchuk. Il centravanti del Genk è stato protagonista all’Europeo con due gol con la Nazionale ucraina e fino a qualche giorno fa sembrava a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021): Mourinho chiede un numero 9, nel mirinoe Yaremchuk José Mourinho chiede rinforzi in attacco e laproverà ad accontentarlo. Il sogno è chiamato Mauro Icardi, ma i giallorossi lavorano anche su obiettivi più concreti. Su tutti piacesu cui però ci sarebbe il Bayer Leverkusen in netto vantaggio. Per questo motivo, come riportato da Il Messaggero, laavrebbe messo nel mirino Yaremchuk. Il centravanti del Genk è statoall’peo con due gol con la Nazionale ucraina e fino a qualche giorno fa sembrava a ...

