Blocchiamo tutto | e gare sospese Tokyo 2020 sconvolta da questa signora |  mai accaduto nella storia dei Giochi

Le gare di ginnastica artistica a Tokyo 2020 sono state sospese per un tributo speciale. tutto si è fermato al centro di Ariake per rendere omaggio all'uzbeka Oksana Chusovitina, 46 anni e in gara per l'ottava volta ai Giochi olimpici. Gli applausi – come riporta l'Adnkronos – sono arrivati dalle ginnaste, dai loro tecnici e da tutti i giornalisti presenti. La carriera di questa atleta è davvero ricca: ha vinto due medaglie olimpiche, ossia un oro a squadre a Barcellona '92 e un argento nel volteggio a Pechino 2008, il primo con la Comunità degli Stati ...

