Bandi Covid, è Fca il primo fornitore di Figliuolo. Nella lista anche Luxottica e Versalis (Eni). Al via la spending review per ridurre i costi (Di domenica 25 luglio 2021) E dire che, nel marzo 2020, Fiat Chrysler aveva avviato la produzione di mascherine chirurgiche in uno dei suoi stabilimenti asiatici più che altro come contributo al superamento dell’emergenza sanitaria. Sedici mesi dopo, nonostante l’inciampo di un esposto per frode in pubbliche forniture, quello dei dispositivi di protezione individuale è diventato per Fca Italy un business che frutta ricavi non trascurabili. Grazie al contratto siglato nel luglio 2020 con l’allora commissario straordinario Domenico Arcuri, il gruppo automobilistico è in cima alla lista delle aziende fornitrici del successore Francesco Paolo Figliuolo, con 102,4 milioni di euro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) E dire che, nel marzo 2020, Fiat Chrysler aveva avviato la produzione di mascherine chirurgiche in uno dei suoi stabilimenti asiatici più che altro come contributo al superamento dell’emergenza sanitaria. Sedici mesi dopo, nonostante l’inciampo di un esposto per frode in pubbliche forniture, quello dei dispositivi di protezione individuale è diventato per Fca Italy un business che frutta ricavi non trascurabili. Grazie al contratto siglato nel luglio 2020 con l’allora commissario straordinario Domenico Arcuri, il gruppo automobilistico è in cima alladelle aziende fornitrici del successore Francesco Paolo, con 102,4 milioni di euro ...

