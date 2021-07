Antognoni: «Addio alla Fiorentina? Se le cose mi fossero state dette in modo diverso…» (Di domenica 25 luglio 2021) Giancarlo Antognoni ha parlato a Il Tirreno dell’Addio alla Fiorentina: queste le parole dell’ex dirigente viola Giancarlo Antognoni ha parlato a Il Tirreno dell’Addio alla Fiorentina. Le sue parole. FIRENZE – «Ho sempre partecipato alla vita di Firenze, della Toscana. Chi mi conosce lo sa benissimo, non mi sono mai tirato indietro, ma è solo un modo per ricambiare in minima parte quello che ho ricevuto in cinquant’anni. Sono arrivato alla Fiorentina da ragazzino, era il 1972, avevo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Giancarloha parlato a Il Tirreno dell’: queste le parole dell’ex dirigente viola Giancarloha parlato a Il Tirreno dell’. Le sue parole. FIRENZE – «Ho sempre partecipatovita di Firenze, della Toscana. Chi mi conosce lo sa benissimo, non mi sono mai tirato indietro, ma è solo unper ricambiare in minima parte quello che ho ricevuto in cinquant’anni. Sono arrivatoda ragazzino, era il 1972, avevo ...

