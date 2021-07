Amichevole Roma-Debreceni | la lista dei convocati di Mourinho

(Di domenica 25 luglio 2021) Lasi prepara all’che prenderà il via questa sera alle ore 19.00 contro il, squadra che milita nella seconda divisione del campionato ungherese. Presente tra idella, il nuovo portiere, Rui Patricio, assente nella scorsacontro la Ternana vinta dai giallorossi per 2-0. Questi gli uominida: Rui Patricio Pietro Boer Daniel Fuzato Rick Karsdorp Roger Ibanez Chris Smalling Bryan Reynolds Gianluca Mancini Marash Kumbulla Lorenzo Pellegrini Gonzalo Villar Nicolò Zaniolo Amadou ...

