Tu Sì Que Vales | muore colei che ha commosso Maria De Filippi e Belèn

(Di sabato 24 luglio 2021) Nella notte è scomparsa Nerina Pieroni, una delle concorrenti di Tu sì Queche aveva emozionatoDeRodriguez Mentre i protagonisti sono tornati in studio per registrare le nuove puntate di Tu Sì Que, si apprende della scomparsa nella notte di Nerina Pieroni, una delle tante correnti passate dal programma ma che è riuscita ad emozionare con la sua performance sia il pubblico sia i presenti comeDeRodriguez. Nerina Pieroni è morta ieri sera all’età di 81 anni nella casa di riposo a Savigliano, in ...

Amava suonare per gli altri ospiti della casa di riposo e con il suo pianoforte aveva conquistato anche i giudici di Tu si que vales, la trasmissione condotta da Maria De Filippi e Gerry Scotti. Nella notte è scomparsa Nerina Pieroni, una delle concorrenti di Tu sì Que Vales che aveva emozionato Maria De Filippi e Belèn Rodriguez.