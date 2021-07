Temptation Island 9 | la tentatrice Vincenza Botti dice la sua su Federico Rasa e Floriana Angelica

Leggi su isaechia

(Di sabato 24 luglio 2021)è una delle tentatrici dell’edizione attualmente in onda di. Nella quarta puntata del programma, trasmessa lunedì 19 luglio, si è visto come la ragazza abbia legato con, fidanzato di, intervistata in esclusiva dal settimanale di Uomini e Donne Magazine, ha raccontato la sua esperienza nello show dei sentimenti. Ha deciso di partecipare per mettersi totalmente in gioco, senza pianificare niente prima dell’inizio delle registrazioni. Al termine del percorso, ha ...