Selvaggia Lucarelli, Jennifer Aniston la cita e fa una gaffe (Di sabato 24 luglio 2021) Lo scorso 13 luglio Selvaggia Lucarelli ha commentato la notizia dell’introduzione del green pass in Francia. La giornalista ha riportato delle citazioni di Macron ed ha aggiunto il suo pensiero. “Sono per la linea francese, subito. Non ho più alcuna intenzione di sacrificare la mia vita, il mio tempo, la mia libertà e l’adolescenza di mio figlio, oltre che il suo diritto allo studio come si deve, per chi rifiuta di vaccinarsi. Questa volta ve ne restate a casa a voi, non noi. Chi non si vaccina, in Francia, non potrà più andare al ristorante, nei caffè (da inizio agosto), al cinema e nei musei (dal 21 luglio) e salire su aerei o treni ... Leggi su biccy (Di sabato 24 luglio 2021) Lo scorso 13 luglioha commentato la notizia dell’introduzione del green pass in Francia. La giornalista ha riportato dellezioni di Macron ed ha aggiunto il suo pensiero. “Sono per la linea francese, subito. Non ho più alcuna intenzione di sacrificare la mia vita, il mio tempo, la mia libertà e l’adolescenza di mio figlio, oltre che il suo diritto allo studio come si deve, per chi rifiuta di vaccinarsi. Questa volta ve ne restate a casa a voi, non noi. Chi non si vaccina, in Francia, non potrà più andare al ristorante, nei caffè (da inizio agosto), al cinema e nei musei (dal 21 luglio) e salire su aerei o treni ...

Advertising

AnSantorum : RT @GianluigiNuzzi: Solidarietà’ alla giornalista scientifica Margherita Fronte di Focus @Focus_it e Salvatore Merlo @SalvatoreMerlo del @i… - MauroCapozza : RT @Bufalenet: No, non era una frase di #Macron. Non è che se dico che ho molta sete e voglio una bibita querelate Macron per pubblicità al… - ForzaGiorgia2 : RT @GioFazzolari: @stanzaselvaggia Nuovo giro nuovo figura di melma per la “giornalista” Selvaggia Lucarelli: il video della #Meloni era su… - GioFazzolari : @stanzaselvaggia Nuovo giro nuovo figura di melma per la “giornalista” Selvaggia Lucarelli: il video della #Meloni… - zazoomblog : Selvaggia Lucarelli basita: “Per la serie: cose assurde che succedono”… - #Selvaggia #Lucarelli #basita: #serie: -