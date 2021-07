Salernitana, Castori: «Ci servono giocatori di qualità. Condizione? Servono allenamenti» (Di sabato 24 luglio 2021) Fabrizio Castori, dal ritiro della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni Dal ritiro della Salernitana, il tecnico Fabrizio Castori ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa: MERCATO – «Il direttore è stato chiaro. A fine campionato molti sono andati via e non possiamo riprenderli. Su alcuni di loro contavamo, bisogna mettere giocatori funzionali che alzino anche la qualità. Io non ho mai detto che non serve la qualità ma dovete spiegarmi voi (i giornalisti, ndr) cosa intendete per qualità. Dire che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Fabrizio, dal ritiro della, ha parlato in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni Dal ritiro della, il tecnico Fabrizioha fatto il punto della situazione in conferenza stampa: MERCATO – «Il direttore è stato chiaro. A fine campionato molti sono andati via e non possiamo riprenderli. Su alcuni di loro contavamo, bisogna metterefunzionali che alzino anche la. Io non ho mai detto che non serve lama dovete spiegarmi voi (i giornalisti, ndr) cosa intendete per. Dire che ...

