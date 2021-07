Psg, Hakimi si presenta con il botto: l’ex Inter subito in gol [VIDEO] (Di sabato 24 luglio 2021) Il Psg può essere considerato con ampio margine la regina del calciomercato, il club francese è reduce da una stagione veramente deludente e non potrà permettersi nuovi passi falsi. La squadra era già forte, negli ultimi giorni si è rinforzata moltissimo con colpi di novanta. In particolar modo un innesto molto importate è stato Hakimi, l’esterno di sinistra è arrivato dall’Inter per 70 milioni di euro. l’ex Real Madrid si conferma in una periodo magico e si è presentato con il botto con la nuova maglia. Il Psg continua la preparazione in vista dell’inizio della stagione ed è sceso in campo contro ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 luglio 2021) Il Psg può essere considerato con ampio margine la regina del calciomercato, il club francese è reduce da una stagione veramente deludente e non potrà permettersi nuovi passi falsi. La squadra era già forte, negli ultimi giorni si è rinforzata moltissimo con colpi di novanta. In particolar modo un innesto molto importate è stato, l’esterno di sinistra è arrivato dall’per 70 milioni di euro.Real Madrid si conferma in una periodo magico e si èto con ilcon la nuova maglia. Il Psg continua la preparazione in vista dell’inizio della stagione ed è sceso in campo contro ...

Advertising

IlBiscioneNera2 : ???? Non senza rimpianti, informiamo che oggi, al 63’ di PSG-Orleans, #Hakimi ha marcato il suo primo gol, facendo gi… - CalcioWeb : #Hakimi si presenta con il botto: il primo gol dell'ex Inter con la maglia del #Psg - Frabarbati : chi mi regala la seconda maglia del psg di hakimi? - fcin1908it : VIDEO / Hakimi, primo gol con il Psg: solito movimento e palla in rete - zazoomblog : Psg Hakimi decide il test contro l’Orleans. Novanta minuti per Icardi - #Hakimi #decide #contro #l’Orleans. -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Hakimi Psg, Hakimi decide il test contro l'Orleans. Novanta minuti per Icardi Il Paris Saint Germain vince anche il quarto test amichevole del precampionato. Contro l'Orleans (Championnat National, la terza divisione del calcio francese) è stato l'ex Inter Achraf Hakimi a decidere la partita con un gol decisivo per l'1 - 0 finale al 62 , circa quindici minuti dopo l'ingresso in campo. In campo 90 Mauro Icardi ma l'attaccante argentino (accostato a Roma e ...

Le 7 regine della Serie A: il punto sul mercato ... il 6 luglio scorso è atterrato nella capitale Francese l'esterno destro Achraf Hakimi, ma non in vacanza… È atterrato per presentarsi alla sua nuova squadra: il PSG. Il marocchino ha ...

PSG, Hakimi decisivo in amichevole: come è andata - VIDEO CalcioToday.it Psg, Hakimi si presenta con il botto: l’ex Inter subito in gol [VIDEO] Il Psg può essere considerato con ampio margine la regina del calciomercato, il club francese è reduce da una stagione veramente deludente e non potrà permettersi nuovi passi falsi. La squadra era già ...

Hakimi: “Sono felice al Psg. Contento per come sono stato accolto” Autore del gol che ha deciso la partita amichevole contro l'Orléans, Achraf Hakimi, intervenuto ai microfoni di BeIN Sports parla dello stato di forma della sua nuova squadra e dell'impatto con la rea ...

Il Paris Saint Germain vince anche il quarto test amichevole del precampionato. Contro l'Orleans (Championnat National, la terza divisione del calcio francese) è stato l'ex Inter Achrafa decidere la partita con un gol decisivo per l'1 - 0 finale al 62 , circa quindici minuti dopo l'ingresso in campo. In campo 90 Mauro Icardi ma l'attaccante argentino (accostato a Roma e ...... il 6 luglio scorso è atterrato nella capitale Francese l'esterno destro Achraf, ma non in vacanza… È atterrato per presentarsi alla sua nuova squadra: il. Il marocchino ha ...Il Psg può essere considerato con ampio margine la regina del calciomercato, il club francese è reduce da una stagione veramente deludente e non potrà permettersi nuovi passi falsi. La squadra era già ...Autore del gol che ha deciso la partita amichevole contro l'Orléans, Achraf Hakimi, intervenuto ai microfoni di BeIN Sports parla dello stato di forma della sua nuova squadra e dell'impatto con la rea ...