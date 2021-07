Olimpiadi: basket 3×3, le azzurre soffrono ma superano 15-14 la Mongolia (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – Esordio con vittoria per il basket femminile 3×3 alle Olimpiadi di Tokyo. Le azzurre hanno battuto, soffrendo, la Mongolia per 15-14. Otto punti per D’Alie, 3 per Consolini e 2 a testa per Filippi e Rulli. Le ragazze di coach Capobianco tornano in campo già alle 14:25 italiane contro la Francia, favorita insieme agli USA per l’oro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – Esordio con vittoria per ilfemminile 3×3 alledi Tokyo. Lehanno battuto, soffrendo, laper 15-14. Otto punti per D’Alie, 3 per Consolini e 2 a testa per Filippi e Rulli. Le ragazze di coach Capobianco tornano in campo già alle 14:25 italiane contro la Francia, favorita insieme agli USA per l’oro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

