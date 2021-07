Napoli | Mertens riceve una proposta direttamente da Miami

Advertising

zazoomblog : Calciomercato Napoli contatti con gli Stati Uniti per Mertens: la situazione - #Calciomercato #Napoli #contatti - CalcioNapoli24 : - mertens_antonio : @idealizzodal97 @teamsalemioff @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel Sarebbe fantastico ma secondo me è difficile...radi… - cuorecimitero : RT @nonleggerlo: (*) a meno che ovviamente non arrivi il rinnovo. Altri profili interessanti: #Boga (Sassuolo), #Felipe, #Strakosha, #Mar… - ElTrattore : RT @nonleggerlo: (*) a meno che ovviamente non arrivi il rinnovo. Altri profili interessanti: #Boga (Sassuolo), #Felipe, #Strakosha, #Mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Mertens

Calciomercato: Driesavrebbe ricevuto diverse telefonate dagli Stati Uniti. Gli azzurri sono pronti a trattare Ilnon ha ancora fatto movimenti né in entrata né in uscita, ma tra i partenti ...Ultime mercato- Possibili novità sul mercato in uscita del? Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino in un piccolo trafiletto.negli Stati Uniti?Calciomercato Napoli: Dries Mertens avrebbe ricevuto diverse telefonate dagli Stati Uniti. Gli azzurri sono pronti a trattare Il Napoli non ha ancora fatto movimenti né in entrata né in uscita, ma tra ...Ieri sera la presentazione del Napoli a Dimaro sul palco allestito come di consueto in Piazza Madonna della Pace. Ovazione per Osimhen e Koulibaly.