La Sardegna sta bruciando: allerta massima e bollino rosso anche domani

allerta massima per gli incendi, la Protezione Civile ha diramato il bollino rosso anche per la giornata di domani in tutta la Sardegna. bollino rosso per il rischio incendi in Sardegna, dove nella giornata di ieri, 23 luglio, ben 200 ettari di terra sono stati spazzati via dalle fiamme nella zona di San Basilio.

gip_like : @stanzaselvaggia Anche a chilometri di distanza, il fumo sta oscurando il sole, in un cielo apocalittico... il ven… - Guido_1927 : Caldo e vento afoso, cielo nero con riflessi rossi. La Sardegna sta bruciando - Andppi : Minchia la Sardegna sta bruciando, ho il gatto disperato ed io sto uscendo con la consapevolezza che me ne pentirò - Daniii79390533 : RT @BlackxOlsen: Ma Elizabeth in tutto ciò come sta? Beve? Mangia? Si è sperduta per le montagne della Sardegna? Dove minchia è finita - SupportRossi46 : RT @piscodelicaday: Conversazione con dei pr che ci hanno fermati per strada Pr:“Salve ecco l’invito per *discoteca famosa in sardegna*” A… -