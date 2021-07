Juve, Allegri urla e avverte il bianconero: “Ne voglio dieci” (Di sabato 24 luglio 2021) La Juventus ha battuto in amichevole il Cesena 3-1. Allegri, durante la gara, si è rivolto direttamente verso McKennie. Allegri è stato richiamato sulla panchina della Juventus per farla ritornare protagonista per le vittorie finali sia dello Scudetto che della Champions League. Il tecnico toscano ha voluto ribadire alcuni dei suoi mantra: “voglio vedere tre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 luglio 2021) Lantus ha battuto in amichevole il Cesena 3-1., durante la gara, si è rivolto direttamente verso McKennie.è stato richiamato sulla panchina dellantus per farla ritornare protagonista per le vittorie finali sia dello Scudetto che della Champions League. Il tecnico toscano ha voluto ribadire alcuni dei suoi mantra: “vedere tre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

