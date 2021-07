I No Global hanno perso (Di sabato 24 luglio 2021) Genova 2001, avevano ragione i “no-Global”: così spiegano programmi tivù e tam tam sui social, hashtag su twitter e professionisti dei talk show. Ai posteri l’ardua sentenza, recitava il Manzoni. Vent’anni dopo, eccola qui: i villani di allora sono gli eroi di oggi; e viceversa. Per espiare la colpa, gli schermi ci restituiscono volti e voci dei visionari dimenticati, dei profeti incompresi. Il messaggio è: quando rivedremo una città in fiamme durante un vertice internazionale, bando all’istintiva ripulsa! Loro vedono cose che noi ancora non vediamo, i loro nobili fini giustificano i mezzi opinabili. Va da sé che le atrocità repressive, indegne d’uno Stato di diritto, ci ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 luglio 2021) Genova 2001, avevano ragione i “no-”: così spiegano programmi tivù e tam tam sui social, hashtag su twitter e professionisti dei talk show. Ai posteri l’ardua sentenza, recitava il Manzoni. Vent’anni dopo, eccola qui: i villani di allora sono gli eroi di oggi; e viceversa. Per espiare la colpa, gli schermi ci restituiscono volti e voci dei visionari dimenticati, dei profeti incompresi. Il messaggio è: quando rivedremo una città in fiamme durante un vertice internazionale, bando all’istintiva ripulsa! Loro vedono cose che noi ancora non vediamo, i loro nobili fini giustificano i mezzi opinabili. Va da sé che le atrocità repressive, indegne d’uno Stato di diritto, ci ...

MargheRom : #g20climate manca accordo su 1.5 gradi, finanza climatica, neutralità al 2030, stop al carbone. Ma EU, USA, GIAPPON… - bb_1774 : RT @f_burla: «Tutti i temi forti dei no global hanno finito per nutrire il capitalismo, non per abbatterlo. Hanno alimentato la globalizzaz… - ControEuro : I vaccinati sono UNA PROPIETÀ. i nuovi comunisti, cioè i global satanisti, dopo aver espropriato le terre e dopo i… - danielacigolin1 : Credo che lo scritto in questo link di Don Farinella, per coloro che si bevvero la propaganda mediatica pilotata, c… - Jonkind70 : @christianrocca global britain l’hanno scambiata per l’impero britannico -

Ultime Notizie dalla rete : Global hanno Il popolo "no - pass" scende in piazza: da Roma a Catania è il giorno dell'ira O ancora, che hanno alimentato la campagna IoApro per difendere i commercianti distrutti dalle ... Tutti quelli, insomma, che nei mesi passati si sono identificati nelle campagne "no mask, no global, no ...

Jennifer Lopez compie 52 anni. Gli hair look iconici da copiare alla star I capelli mossi naturali della Lopez al momento hanno una lunghezza medio - lunga, come racconta un ... Nel primo caso, JLo predilige sempre soluzioni vaporose, come in occasione del Global Citizen ...

I No Global hanno perso Il Foglio I No Global hanno perso Genova, vent’anni fa, annunciò la risacca sovranista, l’ondata protezionista, il revival nazionalista e il boom nativista in cui siamo sommersi. Quel pensiero esiste ancora, ma la storia gli ha dato t ...

Frattini (SIGA): "Con il Covid molti club nelle mani della mafia" Da quando il Covid ha travolto anche lo sport "molti hanno provato a comprare piccole società di calcio che distrutte dai debiti, dalla mancanza di liquidità, erano obbligate ...

O ancora, chealimentato la campagna IoApro per difendere i commercianti distrutti dalle ... Tutti quelli, insomma, che nei mesi passati si sono identificati nelle campagne "no mask, no, no ...I capelli mossi naturali della Lopez al momentouna lunghezza medio - lunga, come racconta un ... Nel primo caso, JLo predilige sempre soluzioni vaporose, come in occasione delCitizen ...Genova, vent’anni fa, annunciò la risacca sovranista, l’ondata protezionista, il revival nazionalista e il boom nativista in cui siamo sommersi. Quel pensiero esiste ancora, ma la storia gli ha dato t ...Da quando il Covid ha travolto anche lo sport "molti hanno provato a comprare piccole società di calcio che distrutte dai debiti, dalla mancanza di liquidità, erano obbligate ...