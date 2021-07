Gkn, in corteo contro i licenziamenti: in 5mila dietro il maxi striscione "Insorgiamo" - Video (Di sabato 24 luglio 2021) I lavoratori (e non solo) hanno sfilato lungo il viale davanti allo stabilimento, arteria che collega la zona con la vicina Prato, bloccando il traffico Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 24 luglio 2021) I lavoratori (e non solo) hanno sfilato lungo il viale davanti allo stabilimento, arteria che collega la zona con la vicina Prato, bloccando il traffico

Advertising

fattoquotidiano : Gkn, in migliaia al corteo per gli operai licenziati per mail. Re David (Fiom): “Non è uno sciopero ma una vertenza… - CoiGkn : RT @MicheleLapini: Migliaia in #corteo al fianco dei #lavoratori e #lavoratrici #licenziate con una #mail da parte di #GKN a #CampiBisenzio… - CoiGkn : RT @paolobeffa: Qualche migliaio di operai e solidali in corteo per la piana industriale di Firenze a difesa della GKN fanno meno rumore di… - BOLSCEVITA : RT @paolobeffa: Qualche migliaio di operai e solidali in corteo per la piana industriale di Firenze a difesa della GKN fanno meno rumore di… - Gemelli_Amber : Gkn, il corteo contro i licenziamentiLAVORO -