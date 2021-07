Covid, Gruppo San Donato dona ossigeno, dpi e test rapidi alla Tunisia (Di sabato 24 luglio 2021) TUNISI (Tunisia) (ITALPRESS) – Nel quadro dell’ampio programma di cooperazione tra il Gruppo San donato e la Tunisia, una nave proveniente da Genova è arrivata al porto tunisino, trasportando 20.000 litri di ossigeno, sostanza della quale in questo momento il Paese ha disperatamente bisogno. Si aggiungono 30.000 dispositivi di protezione individuale, 30.000 test rapidi Covid, 25 caschi CPAP e 27 concentratori d’ossigeno da 10 litri ciascuno.Per far fronte alla gravissima crisi sanitaria che sta colpendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 luglio 2021) TUNISI () (ITALPRESS) – Nel quadro dell’ampio programma di cooperazione tra ilSane la, una nave proveniente da Genova è arrivata al porto tunisino, trasportando 20.000 litri di, sostanza della quale in questo momento il Paese ha disperatamente bisogno. Si aggiungono 30.000 dispositivi di protezione individuale, 30.000, 25 caschi CPAP e 27 concentratori d’da 10 litri ciascuno.Per far frontegravissima crisi sanitaria che sta colpendo ...

Advertising

sscnapoli : ?? Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. ??… - angelomangiante : L'Inter sarebbe dovuta partire domani per la tournée americana in Florida. Non partirà più, come l'Arsenal, per tu… - MasterblogBo : TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Nel quadro dell’ampio programma di cooperazione tra il Gruppo San Donato e la Tunisi… - DirettaSicilia : Covid, Gruppo San Donato dona ossigeno, dpi e test rapidi alla Tunisia, - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, Gruppo San Donato dona ossigeno, dpi e test rapidi alla Tunisia -… -