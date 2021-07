Caso Amara, Davigo: “Diedi i verbali a Ermini, ne parlai a Salvi: non chiesero di formalizzare. Storari? In un Paese serio avrebbe l’encomio” (Di sabato 24 luglio 2021) “La verità è che Storari in un Paese serio sarebbe destinatario di un encomio per aver cercato di fare rispettare la regola, invece è sconfortante sia sottoposto ad azione disciplinare”. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex consigliere togato del Csm Piercamillo Davigo dà la propria versione sulla fuga di notizie relativa ai verbali di Amara sulla presunta “loggia Ungheria”. Davigo è indagato a Brescia per rivelazione di segreto d’ufficio insieme al sostituto procuratore di Milano Paolo Storari, che glieli consegnò in via informale ad aprile 2020. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) “La verità è chein unsarebbe destinatario di un encomio per aver cercato di fare rispettare la regola, invece è sconfortante sia sottoposto ad azione disciplinare”. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex consigliere togato del Csm Piercamillodà la propria versione sulla fuga di notizie relativa aidisulla presunta “loggia Ungheria”.è indagato a Brescia per rivelazione di segreto d’ufficio insieme al sostituto procuratore di Milano Paolo, che glieli consegnò in via informale ad aprile 2020. ...

