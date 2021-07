Calcio | Castellacci | ' green pass a giocatori per circoscrivere cluster'

(Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug. - (Adnkronos) - "Proponiamo ilper gli agonisti. Non so se sia una decisione che si può prendere a livello federale o più in alto, ma questo permetterebbe diciò che ora sta succedendo income Spezia ed Empoli". Così il professor Enrico, presidente della Libera Associazione Medici Italiani del(LAMICA) in una intervista con sport-lab.it.

Advertising

mr_kubra : RT @sportface2016: #SerieA #Castellacci: ' #greenpass a calciatori per circoscrivere cluster' - sportface2016 : #SerieA #Castellacci: ' #greenpass a calciatori per circoscrivere cluster' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Castellacci

Sportface.it

Intervistato da Il Sogno nel cuore , l'ex medico della Nazionale diitaliana, Enricotorna sulla vittoria dell'Europeo, svela il motivo che lo ha spinto a lasciare l'azzurro e non dà buone notizie ai tifosi di Inter e Napoli su Eriksen e Mentens . ...... ma comunque ho seguito gli azzurri alle tre di notte", queste le parole di Enrico, ex ... e del nostro popolo, il quale si rivede sempre nel. Eriksen?Abbiamo visto la luce quando ...Roma, 24 lug. – (Adnkronos) – “Proponiamo il green pass per gli agonisti. Non so se sia una decisione che si può prendere a livello federale o più in alto, ma questo permetterebbe di circoscrivere ciò ...Così il medico storico della Nazionale Italiana e attuale presidente della Libera Associazione Medici Italiani del Calcio (LAMICA), il professor Enrico Castellacci, ha affrontato l’argomento vaccini ...