Turrini | ”Napoli | la personalità è un punto dolente Col Verona…”

Leggi su retecalcio

(Di venerdì 23 luglio 2021): “Non è facile capire che prospettive ci sono per questo. In una partita determinante come quella col Verona ha peccato di grandissima” A RadioNuovo nel corso diNuovo Sport Show è intervenuto Francesco, ex calciatore del, per parlare della squadra azzurra, del mercato del club e di Insigne. Queste le sue parole: QALI PROSPETTIVE CI SONO PER QUESTO“Non è facile capire che prospettive ci sono per questo, anche se la speranza è quella che ilpossa ...