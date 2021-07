Taiwan apre una sede diplomatica in Lituania. Che rafforza entrambi (Di venerdì 23 luglio 2021) Se l’apertura di una sede diplomatica in Lituania è per Taiwan un ulteriore passo verso la costruzione di una più ampia indipendenza attraverso la creazione di un network diffuso di relazioni internazionali, per Vilnius è la conferma di un ruolo che si sta costruendo in quello stesso Occidente che decenni fa era visto come l’unico modo per fronteggiare l’Unione Sovietica e che ora cerca il contenimento cinese. La vicenda: il governo lituano ha annunciato che sul proprio territorio sarà presto attivo quell’“ufficio di rappresentanza Taiwanese” di cui si parla da tempo. Il virgolettato riprende la ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 luglio 2021) Se l’apertura di unainè perun ulteriore passo verso la costruzione di una più ampia indipendenza attraverso la creazione di un network diffuso di relazioni internazionali, per Vilnius è la conferma di un ruolo che si sta costruendo in quello stesso Occidente che decenni fa era visto come l’unico modo per fronteggiare l’Unione Sovietica e che ora cerca il contenimento cinese. La vicenda: il governo lituano ha annunciato che sul proprio territorio sarà presto attivo quell’“ufficio di rappresentanzaese” di cui si parla da tempo. Il virgolettato riprende la ...

In Cina e Asia - Pioggia torrenziali nello Henan: 25 morti e 200mila evacuati ... - Pioggia torrenziali nello Henan: 13 morti e 200mila evacuati - Politica dei tre figli: Pechino promette incentivi alle famiglie - Come è cambiata la strategia degli hacker cinesi - Taiwan apre il ...

Kavalan vince il terzo trofeo all'ISC di IWSC ...Con questo primo premio Kavalan si aggiudica il terzo trofeo come principale distillatore di Taiwan ... Il palato speziato e pesante si apre con una serie di frutti di bosco, è luminoso e pieno e termina ...

Sudafrica-Francia-Taiwan-Australia Eastwest TERZA GUERRA MONDIALE/ “Giappone e Usa hanno messo in angolo la Cina su Taiwan” le dichiarazioni del vicepremier giapponese Taro Aso su Taiwan, passate quasi inosservate in occidente, aprono uno scenario inedito di importanza mondiale ...

La Cina in sette film: focus extra nell’App de «la Lettura» e sul pc Nel numero #501, in edicola domenica e da sabato su app, la conversazione dello scrittore Sandro Veronesi con l’ex presidente degli Stati Uniti ...

