Sale su una giostra in un parco divertimenti: ragazzina colpita in pieno volto da un gabbiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Era appena partita con un’amica dallo Springshot, una giostra di un parco divertimenti americano, quando si è ritrovata un gabbiano letteralmente sul volto. L’assurda esperienza di un’adolescente catturata in un video Voleva solo fare un giro su una giostra in spiaggia ma si è ritrovata con un ‘gabbiano in bocca’. Ha dell’incredibile quanto successo nei L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 23 luglio 2021) Era appena partita con un’amica dallo Springshot, unadi unamericano, quando si è ritrovata un gabbiano letteralmente sul. L’assurda esperienza di un’adolescente catturata in un video Voleva solo fare un giro su unain spiaggia ma si è ritrovata con un ‘gabbiano in bocca’. Ha dell’incredibile quanto successo nei L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

_Techetechete : Diciamolo tutti insieme: 'VOGLIO ANDARE AL MARE!'. Una puntata di Elisabetta Barduagni con sketch e canzoni dedicat… - FrishSergio : RT @GeorgeSpalluto: Il momento più emozionante di sempre in una cerimonia olimpica. Atlanta 1996, Janet Evans sale verso il braciere. Ma no… - vivosurealtime : 'E mentre il sole sale, sale, sale, sale su e a chi ci vuole male, male, male, una macumba che mi frega a me, mi basti che rimani tu' - flavigano : RT @GeorgeSpalluto: Il momento più emozionante di sempre in una cerimonia olimpica. Atlanta 1996, Janet Evans sale verso il braciere. Ma no… - SalvatoreScuto2 : @1_nome_a_caso @borghi_claudio Dopo una così lunga sequela di minchiate ho bisogno di una maratona di cinepanettoni… -