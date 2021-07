Sabato 24 luglio il concerto di Ludovico Einaudi ai Laghi di Fusine (Di venerdì 23 luglio 2021) Foto: Ray-TarantinoÈ l’artista classico più ascoltato in streaming di tutti i tempi, è il pianista più amato e apprezzato dal pubblico in tutto il mondo, alcune delle sue musiche tratte dall’ultimo straordinario lavoro “Seven Days Walking” hanno accompagnato i film premi oscar Nomadland e The Father: Ludovico Einaudi torna finalmente in tour e sarà il protagonista del primo atteso concerto di No Borders Music Festival 2021, la storica rassegna, giunta alla sua ventiseiesima edizione, che si tiene al confine tra Italia, Austria e Slovenia valorizzando la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione universale in grado di essere ... Leggi su udine20 (Di venerdì 23 luglio 2021) Foto: Ray-TarantinoÈ l’artista classico più ascoltato in streaming di tutti i tempi, è il pianista più amato e apprezzato dal pubblico in tutto il mondo, alcune delle sue musiche tratte dall’ultimo straordinario lavoro “Seven Days Walking” hanno accompagnato i film premi oscar Nomadland e The Father:torna finalmente in tour e sarà il protagonista del primo attesodi No Borders Music Festival 2021, la storica rassegna, giunta alla sua ventiseiesima edizione, che si tiene al confine tra Italia, Austria e Slovenia valorizzando la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione universale in grado di essere ...

