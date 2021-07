Riforma della giustizia, Dadone: "Valuteremo con Conte le dimissioni dal governo" (Di venerdì 23 luglio 2021) Se non ci saranno miglioramenti del testo della Riforma della giustizia, i ministri grillini valuteranno con Giuseppe Conte l'ipotesi di dimettersi dal governo. È quanto ha detto ospite ad Agorà la ministra delle Pari opportunità Fabiana Dadone. "Dipende quale sarà l'apertura sulle modifiche tecniche. L'obiettivo di tutti non è certo garantire le impunità in certi casi, ma velocizzare i processi. La tematica della prescrizione così come impostata non credo raggiunga l'obiettivo. Ci aspettiamo una discussione costruttiva, vedremo le decisioni da prendere", ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 luglio 2021) Se non ci saranno miglioramenti del testo, i ministri grillini valuteranno con Giuseppel'ipotesi di dimettersi dal. È quanto ha detto ospite ad Agorà la ministra delle Pari opportunità Fabiana. "Dipende quale sarà l'apertura sulle modifiche tecniche. L'obiettivo di tutti non è certo garantire le impunità in certi casi, ma velocizzare i processi. La tematicaprescrizione così come impostata non credo raggiunga l'obiettivo. Ci aspettiamo una discussione costruttiva, vedremo le decisioni da prendere", ...

Ultime Notizie dalla rete : Riforma della Giustizia. Cartabia: "Riforme non comprimono diritti cittadini. Durata processi tema grave" L'impianto della riforma sul civile, ha concluso, "non sara' stravolto, ma valutiamo le criticità, come anche per la riforma del processo penale". "E' come aprire un cassetto chiuso da tempo" L'...

Riforma della giustizia, Dadone: "Valuteremo con Conte le dimissioni dal governo" La ministra grillina delle Pari opportunità: 'C'è il rischio di avere fasce di impunità. Ci aspettiamo una discussione costruttiva, poi prenderemo le nostre decisioni' fabiana dadone m5s riforma della giustizia giuseppe conte Sullo stesso argomento: La severità di Draghi. Tramortisce Salvini e smaschera Conte Legittima difesa vs Far West. Sul caso di Voghera la polemica politica mette ...

Riforma della Giustizia, la ministra grillina Dadone: "Dobbiamo valutare con Conte l'ipotesi dimissioni da... la Repubblica Sanità in Calabria: la Consulta boccia in parte il commissariamento La Corte Costituzionale ha stabilito che è incostituzionale non avere previsto che al fabbisogno della struttura di supporto del commissario ad acta debba provvedere "direttamente lo Stato" con person ...

Riforma giustizia, Dadone (M5S): «Valutare con Conte l'ipotesi dimissioni dal governo» Fabiana Dadone, ministro alle Politiche Giovanili in quota M5S, mette sul tavolo l'ipotesi delle dimissioni dei ministri pentastellati dal governo Draghi. Il nodo da sciogliere riguarda ...

