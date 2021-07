Pandev resta al Genoa | il macedone ci ripensa | niente ritiro

(Di venerdì 23 luglio 2021) Goranha deciso:per l’attaccanteche giocherà un’ultima stagione con la maglia delGoranha deciso: l’attaccantesi era preso una pausa di riflessione per non sprecare energie ad Euro 2020 con la sua nazionale. Ora però il classe 1983 ha preso la sua decisione. Come riporta Sky Sport,per lui:giocherà un altro anno con la maglia del. La decisione è stata presa perché ilvuole godersi un ultimo anno ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Pandev ha deciso: resta al Genoa per un'altra stagione. Vuole finire la carriera col pubblico -

Ultime Notizie dalla rete : Pandev resta

TUTTO mercato WEB

E infine rimanendo nel settore delle punte c'èche a breve dura se proseguirà ancora per un ... Nonche attendere.... la scelta di Goranun'incognita. Le sensazioni che si respirano a Pegli, tuttavia, sono positive. Tutti o quasi sono infatti convinti che alla fineaccetterà le avances dei rossoblù. ...Goran Pandev ha deciso: niente ritiro per l’attaccante macedone che giocherà un’ultima stagione con la maglia del Genoa Goran Pandev ha deciso: l’attaccante macedone si era preso una pausa di riflessi ...Infine lo Spezia e alla diciassettesima il derby con la Sampdoria. E qui Ballardini frena: “Prematuro parlarne”. Il Grifone che verrà è tutto da scrivere. Proseguono le trattative per portare in porta ...