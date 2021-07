L’MVP di Antetokounmpo non poteva che essere unico (Di venerdì 23 luglio 2021) E dire che se non ci fosse stato Sofoklis Schortsanitis tutto questo oggi forse non ci sarebbe stato. Nel lontano settembre del 2006 a Giannis Antetokounmpo non piaceva la pallacanestro: come ha detto nel podcast “The Giannis Draft” di ESPN, era un appassionato di calcio e sognava di diventare il nuovo Thierry Henry. Poi, come tutta la Grecia, si è messo davanti al piccolo televisore che suo padre si era orgogliosamente procurato lavorando duramente per seguire la semifinale dei Mondiali di pallacanestro tra la sua nazionale e gli Stati Uniti nella quale già giocavano LeBron James, Carmelo Anthony, Dwyane Wade e un giovane Chris Paul. Come ben sappiamo, la Grecia vinse ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 23 luglio 2021) E dire che se non ci fosse stato Sofoklis Schortsanitis tutto questo oggi forse non ci sarebbe stato. Nel lontano settembre del 2006 a Giannisnon piaceva la pallacanestro: come ha detto nel podcast “The Giannis Draft” di ESPN, era un appassionato di calcio e sognava di diventare il nuovo Thierry Henry. Poi, come tutta la Grecia, si è messo davanti al piccolo televisore che suo padre si era orgogliosamente procurato lavorando duramente per seguire la semifinale dei Mondiali di pallacanestro tra la sua nazionale e gli Stati Uniti nella quale già giocavano LeBron James, Carmelo Anthony, Dwyane Wade e un giovane Chris Paul. Come ben sappiamo, la Grecia vinse ...

