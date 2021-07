Green pass in Italia, sarà obbligatorio dal 6 agosto: ecco quando servirà (Di venerdì 23 luglio 2021) Green pass obbligatorio dal 6 agosto: c’è il decreto del Governo. Il premier Mario Draghi: “Non è un arbitrio, ma condizione per non chiudere le attività produttive”. Il Governo presieduto Mario Draghi ha dato l’ok al decreto che stabilisce l’obbligatorietà del Green pass, ovvero il certificato verde in cui viene attestata l’avvenuta vaccinazione anti Covid Leggi su 2anews (Di venerdì 23 luglio 2021)dal 6: c’è il decreto del Governo. Il premier Mario Draghi: “Non è un arbitrio, ma condizione per non chiudere le attività produttive”. Il Governo presieduto Mario Draghi ha dato l’ok al decreto che stabilisce l’obbligatorietà del, ovvero il certificato verde in cui viene attestata l’avvenuta vaccinazione anti Covid

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Torino protesta contro il Green Pass, nel 'No Paura Day' si grida 'libertà!' Si è riempita di persone ieri sera Piazza Castello a Torino per il No paura Day, manifestazione lanciata due giorni fa via internet per protestare contro il Green pass e l'obbligo vaccinale. 'La Digos ha contato 2000 persone e quindi siamo almeno il doppio' ha detto uno speaker da un furgone. 'Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire uomini liberi', ha ...

Viaggi Croazia, dal Green Pass al certificato vaccinale: ecco cosa serve per andare in vacanza Green pass, vaccino a San Marino o in Russia: niente certificato agli italiani immunizzati all'estero Croazia, quali documenti servono per partire? Il nostro ministero degli Esteri fa sapere che, con ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Green Pass obbligatorio in Italia: quanto dura? Non tutti i Green Pass hanno la stessa durata: dipende dalla tipologia di certificazione emessa, vediamo cosa cambia dall'una all'altra. Non tutti i Green Pass hanno la stessa durata: dipende dalla ...

Torino – Folla in Piazza Castello al grido “No Green Pass”. In migliaia alla manifestazione Piazza Castello era piena, ieri sera, per la manifestazione ‘No paura Day’, evento organizzato per protestare contro il Green pass e l’obbligo vaccinale. “La Digos ha contato 2000 persone e quindi sia ...

