Grande Fratello Vip | Jo Squillo nel cast ed in trattativa anche due parenti di vipponi della scorsa edizione

(Di venerdì 23 luglio 2021) LadelVip ha ottenuto unsuccesso mediatico e per cavalcarne un po’ l’onda gli autori avrebbero pensato di “trascinarla”nella nuova in arrivo a settembre. Come? Chiamando a rapporto alcunideiche hanno vissuto a Cinecittà a cavallo fra il 2020 ed il 2021. Oltre Gaia Zorzi, sorella di Tommaso Zorzi, secondo Giuseppe Candela si sarebbero aperte delle trattative per avere nelWalter Zenga (se pare “si starebbe allontanando questa ...

Persa per strada l'ipotesi Anna Oxa , smentita dalla stessa cantante, Dagospia vede e rilancia i rumor legati alla sesta edizione delVip. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela, infatti, nella casa di Cinecittà ci sarà Jo Squillo , icona anni '80. Andato in pensione da RaiSport, in casa dovrebbe entrare anche ...Il pugilato per Angela è una tradizione di famiglia: anche ilAntonio, due anni più, è stato pugile dilettante a livello nazionale nei kg 69. ' Speravo in questa qualificazione . Mi ...Grande Fratello Vip 6, un’altra cantante nel cast? Arrivano anche "Ex di..." e prezzemoline TV, i nuovi nomi lanciati da Dagospia.Il Grande Fratello Vip 6 riaprirà ufficialmente i battenti a partire dal prossimo settembre 2021. Le porte della casa più spiata d'Italia si spalancheranno per accogliere al suo interno i nuovi person ...