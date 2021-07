Così il Sud potrà realizzare infrastrutture utili. Il M5S vincola più risorse. Federico: “Serviranno per scuole, strade, ferrovie, ospedali, porti e aeroporti” (Di venerdì 23 luglio 2021) Un importante risultato che agevolerà tutto il Sud soprattutto per la realizzazione di nuove infrastrutture. È questo il risultato raggiunto dal deputato M5S Antonio Federico: “L’emendamento che ho firmato a nome di tutto il M5S nell’ambito del dl Semplificazioni – spiega a La Notizia – concede ai territori del Sud, alle aree interne e alle zone montane di avere pieno riconoscimento tra i criteri di riparto delle risorse economiche per realizzare nuove infrastrutture”. In concreto cosa comporterà questo emendamento? Comporterà la realizzazione di interventi su scuole, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 luglio 2021) Un importante risultato che agevolerà tutto il Sud soprattutto per la realizzazione di nuove. È questo il risultato raggiunto dal deputato M5S Antonio: “L’emendamento che ho firmato a nome di tutto il M5S nell’ambito del dl Semplificazioni – spiega a La Notizia – concede ai territori del Sud, alle aree interne e alle zone montane di avere pieno riconoscimento tra i criteri di riparto delleeconomiche pernuove”. In concreto cosa comporterà questo emendamento? Comporterà la realizzazione di interventi su, ...

